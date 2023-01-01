Восстановление пароля Excel

Мы можем восстановить пароль на открытие документа для всех версий документов MS Office Excel (*.xls и *.xlsx). Мы не восстанавливаем пароль на внесение изменений в документ (так называемый Permissions Password), но мы можем удалить его из вашего документа бесплатно. Перетащите свой файл сюда и следуйте дальнейшим инструкциям.

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Если размер вашего файла превышает ограничение, обратитесь в службу поддержки для получения других вариантов.

Каковы шансы на восстановление пароля?

Мы предлагаем вашему вниманию бесплатное восстановление пароля к документу MS Excel на основе базы из 3 миллионов наиболее популярных паролей. Такая работа производится очень быстро (от нескольких секунд до пары минут), и завершается успешно в 22% случаев.

Если пароль не будет найден в бесплатной проверке, то существует более гарантированный вариант — платный подбор пароля по базе из 20+ миллиардов записей. В этом случае мы успешно подберем пароль с вероятностью около 61%. В зависимости от версии документа Excel и загруженности нашего вычислительного кластера, работа может длиться от 10 минут до 24 часов. Оплата принимается только в случае успешного восстановления пароля.

Здесь более подробная информация о шансах на восстановление пароля.

Как удалить пароль из файла MS Excel?

Это возможно сделать только в случае, если вы знаете пароль. Если это так, то следуйте нашей инструкции.

Если пароль вам неизвестен, то перетащите документ на наш сайт и начните процедуру восстановления пароля. В случае успешного завершения работы, вы получите пароль от документа, сможете его открыть и удалить пароль самостоятельно.