Мы можем восстановить пароль на открытие документа для всех версий документов MS Office Excel (*.xls и *.xlsx). Мы не восстанавливаем пароль на внесение изменений в документ (так называемый Permissions Password), но мы можем удалить его из вашего документа бесплатно. Перетащите свой файл сюда и следуйте дальнейшим инструкциям.
Максимальный размер файла: 100MB
Если размер вашего файла превышает ограничение, обратитесь в службу поддержки для получения других вариантов.
Мы предлагаем вашему вниманию бесплатное восстановление пароля к документу MS Excel на основе базы из 3 миллионов наиболее популярных паролей. Такая работа производится очень быстро (от нескольких секунд до пары минут), и завершается успешно в 22% случаев.
Если пароль не будет найден в бесплатной проверке, то существует более гарантированный вариант — платный подбор пароля по базе из 20+ миллиардов записей. В этом случае мы успешно подберем пароль с вероятностью около 61%. В зависимости от версии документа Excel и загруженности нашего вычислительного кластера, работа может длиться от 10 минут до 24 часов. Оплата принимается только в случае успешного восстановления пароля.
Здесь более подробная информация о шансах на восстановление пароля.
Это возможно сделать только в случае, если вы знаете пароль. Если это так, то следуйте нашей инструкции.
Если пароль вам неизвестен, то перетащите документ на наш сайт и начните процедуру восстановления пароля. В случае успешного завершения работы, вы получите пароль от документа, сможете его открыть и удалить пароль самостоятельно.
|Восстановление пароля Excel (*.xls, *.xlsx)
|Описание
|Вероятность успеха
|Расчетное время
|Цена
|Удаление Permissions Password Восстановление недоступно
|100%
|Мгновенно
|Бесплатно
|Приступить
|Восстановление слабого пароля
|≈ 22%
|Несколько минут
|Бесплатно
|Приступить
|Восстановление сильного пароля (MS Office ≤ 2003)
|≈ 61%
|До 12 часов
|US$29.00 *
|Приступить
|Восстановление сильного пароля (MS Office 2007)
|≈ 61%
|До 18 часов
|US$39.00 *
|Приступить
|Восстановление сильного пароля (MS Office 2010-2019)
|≈ 61%
|До 24 часов
|US$49.00 *
|Приступить
|Брутфорс по заданной маске **
|100% ***
|Зависит от сложности маски
|По запросу
|Отправить запрос
* Вы платите только за успешное восстановление пароля, после завершения работы.
** Мы последовательно перебираем все возможные варианты паролей в соответствии с указанной маской. Чтобы составить правильную маску, нам нужна вся информация о структуре пароля, включая его максимальную длину и набор символов. Полный перебор всех вариантов паролей невозможен. К примеру, поиск 10-символьного пароля вслепую даже на нашем высокопроизводительном кластере займет тысячи лет, потому что существует более 60 квинтиллионов (60 * 1018) возможных вариантов. Вы можете рассчитать количество вариантов пароля и приблизительное время поиска с помощью нашего брутфорс калькулятора.
*** 100% успешное восстановление пароля гарантируется только в случае, если вы указали правильную маску. Мы не сможем восстановить пароль, если указана неверная маска (набор символов и длина пароля). Поэтому, пожалуйста, заказывайте брутфорс по маске только в том случае, если точно знаете структуру пароля: его максимальную длину и набор символов.
Copyright © 2017-2023 LostMyPass.com
Switch website to English version?Yes No, thanks